La dura pelea que protagonizaron Anabel Pantoja y Rafa Mora en el plató de Sálvame ha terminado haciendo al programa preguntarse qué hacer con los colaboradores, lanzando incluso la pregunta a la audiencia de quién debería abandonar el programa. Finalmente, los espectadores decidieron que fuera Rafa el elegido para no volver al plató . Ahora el programa se plantea que hacer con los dos colaboradores y esto ha hecho reaccionar a María Patiño asegurando "que lo tiene claro".

El alegato de María Patiño tras el enfrentamiento entre Rafa Mora y Anabel

María Patiño: "Hay una persona que pone todo lo que puede en este trabajo y es Rafa Mora"



María Patiño ha querido empezar haciendo esta reflexión sobre la posición del programa en todo esto, pero tras esto ha querido dar su visión de todo esto: "Viendo como se ha desarrollado todo, está clarísimo que hay una persona que le interesa este trabajo y otra que no". Lo que ha querido explicar: "Hay una persona que pone todo lo que puede en este trabajo y otra que no. Uno que tiene sentimiento hacia algo que yo amo, que es mi trabajo, que es Rafa Mora y otra que no y eso es algo que se ve y se huele".