El reencuentro de Carlota Corredera y el Maestro Joao tras el incidente de los dos besos: “Sé que te quedaste un poco chafado”

Carlota Corredera ha vuelto a la casa de Guadalix de la Sierra para entrevistar a los nominados y, en esta ocasión, se ha reencontrado con el Maestro Joao. Su primer encuentro fue polémico porque ella, obedeciendo las órdenes de no alterarles manteniéndose distante y profesional, le dijo que no al Maestro cuando le preguntó si podía darle dos besos.

Cogiéndole las manos nada más verle, la presentadora le ha dicho: “Sé que te quedaste un poco chafado, a lo mejor me excedí en ofrecer un perfil profesional porque no soy vuestra amiga y me salió decirte que no porque no quería desestabilizar, pero si quieres ese beso, te lo doy. Ese y otro más”.