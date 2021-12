Carmen Alcayde suelta el bombazo: "Ayer vi flirtear a Alba Carrillo con Christian Gálvez"

Los c olaboradores de Sálvame han reaccionado a todo esto, aunque no se lo esperaban. Kiko Hernández ha recordado que las últimas veces que Canales Rivera ha estado en el programa era Lucía Pariente la que iba a buscarle todos los días en la puerta: "Lo juntas con lo de Alba Carrillo y dices: 'pues ya está" .

Esta no ha sido la información de la tarde sobre este tema, Carmen Alcayde ha explicado que durante el día de ayer coincidió con Alba Carrillo en las instalaciones de Mediaset para una cosa para Navidad: "Me ha sorprendido muchísimo porque estaba flirteando también con algo, pero no voy a decir con quién". Kiko Hernández ha apuntado el nombre de "Christian Gálvez" y la colaboradora lo ha confirmado.