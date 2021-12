Alba Carrillo confirma su affaire con Canales Rivera: "Es muy colega de mi madre y los amigos de mi madre son mis amigos"

Alba Carrillo, sobre Canales Rivera: "El tiempo dirá"

Alba Carrillo confirma su relación con el torero: "Él está soltero, yo soy soltera, es amigo de la familia"

Alba Carrillo asegura que Canales Rivera no influyó en su ruptura con Santi Burgoa

El gordo ha caído en el Fresh y lo ha hecho en forma de amor. Alba Carrillo y el torero José Antonio Canales Rivera han sido pillados paseando su nuevo amor por las calles de Madrid y la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ nos ha dado todos los detalles de su nueva ilusión de hecho, ha confirmado que sus amigos ya conocían la noticia.

Ilusionada con la noticia y asegurando eso de “Este plató no sé qué tiene pero da amor", Sonsoles Ónega ha recibido en la mesa del Fresh a una Alba Carrillo feliz y luciendo una camiseta que decía “Psycho drama” y otra mujer que también sabe mucho de Canales Rivera, su ex Marta López.

Antes de que Alba nos contara todos los detalles de su nueva ilusión, Sonsoles Ónega le ha reprochado que no se lo hubiera contado “Si hemos estado echando la peonada hasta las diez en ‘Ya son las ocho’ y no me has dicho nada” y se ha llevado un buen zasca “A mis amigos sí”. Alba Carrillo ya le había contado a su círculo más cercano y de hecho se ha mostrado celosilla cuando han recordado que Marta había tenido un affaire con el torero “No hay que estar todo el rato recordando todas las cosas de la vida”.

Cuando creíamos que el 2021 no daba para más, nos enteramos de que hay nueva pareja en Mediaset. Canales Rivera y Alba Carrillo salían hace unos días a tomar algo y parece que los fotógrafos notarían algo raro porque tan solo un rato después la pareja se comía a besos por las calles de Madrid y pasaron la noche juntos o eso parece indicar las imágenes en las que se les ve entrar en un hotel.

Al ver el vídeo resumen de su pillada, Alba Carrillo no se ha cortado y nos ha hablado de la gran faena de Canales “Lo primero, yo te quiero… él es muy colega de mi madre y los amigos de mi madre… Yo no he visto que me esté besando con nadie, no hagas caso de lo que diga la revista. Él está soltero, yo soy soltera, es amigo de la familia, son muy amigos, me ha hablado maravillas de él, es un tío estupendo…”.

Alba se estaba resistiendo a confirmar que había tenido una noche loca o algo más con su compañero de ‘Sálvame’ y Sonsoles se ha puesto seria para ir al grano “No somos pareja, no como tal, somos amigos… que me gusta, es que está buenísimo…”. Una afirmación que ha Sonsoles le ha sorprendido y le ha comparado con su exmarido Feliciano López, algo que a Alba le ha sentado fatal “Ahora ya no te digo nada porque has mentado a Feli”, dejando a la presentadora un poco en chafada “A mí me parece muy guapo Canales, pero que está buenísimo”.

Miguel Ángel Nicolás y Marta López conocedores de esta historia, han contado en el plató que habían sido varias las ocasiones en las que habían coincidido con Alba y José Antonio en privado y que entre ambos había una gran tensión sexual. Tras dar la noticia por confirmada a lo Bárbara Rey con un “El tiempo dirá”, en el Fresh hemos repasado la trayectoria sentimental de los dos miembros de la pareja.