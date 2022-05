María Patiño, Terelu Campos y Adela González no tenían ni idea de lo que iba a pasar al comienzo de ‘Sálvame’. Estaban hablando de la ‘Fashion Week’ cuando, sin que se lo esperaran, Kiko Hernández apareció detrás de ellas y les dio un buen susto. Pero esa no iba a ser la única sorpresa: también anunció algo muy gordo sobre la boda del hijo de Carmen Borrego, que se celebra este fin de semana. “Yo te digo que esa boda igual no se celebra porque hay alguien que quiere boicotear la boda desde dentro. Si yo tuviera que apostar, te digo que esa boda no se va a celebrar”, dijo el colaborador.