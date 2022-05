Carmen Borrego no se fiaba de que el contenido de la carpeta fuese relevante, aunque Terelu Campos hubiese afirmado previamente que sí. “Lo que había dentro de la carpeta yo no lo he visto”, ha respondido, dudosa. Kiko Hernández le ha preguntado a Terelu y ha sacado una conclusión: “¿No te fías de tu hermana? No se fía de su hermana”. Borrego ha explicado el porqué de ese sentimiento: “Está trabajando y ella tiene que entrar en lo que se haga aquí (…) No me fío en esa cosa. De mi hermana me fío a muerte y me llevo fenomenal con mi nuera”.