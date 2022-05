Pipi Estrada reacciona al silencio de Terelu Campos: "Muchas caras en la pantalla, pero ningún argumento"

Pipi Estrada no entierra el hacha de guerra contra Terelu Campos , Carmen Borrego y Alejandra Rubio, a las que él llama "tridente TCA". Después de que se hiciera público que fue él quien filtró a la dirección del programa los audios que le envió a su ex y que la hija de María Teresa Campos le respondiera en plató , el colaborador ha vuelto a la carga y ha seguido hablando acerca de Terelu, que esta tarde ha decidido plantarse y negarse a contestar al periodista deportivo.

Mirando a cámara y con el rostro muy tranquilo, Terelu ha asegurado que no iba a salir ni una palabra de su boca relacionada con este tema por el momento: "No voy a hablar, porque el día que lo haga, lo haré con todas las consecuencias". María Patiño ha comentado entonces que conocía muy bien a su amiga y que estaba segura de que no diría nada si estaba tan decidida a guardar silencio, pero no ha sido la única que ha reaccionado al silencio de la colaboradora, ya que Pipi Estrada también se ha pronunciado acerca de su actitud.