Carmen Borrego concedió una entrevista a Mila Ximénez y, aunque no niega los titulares que se destacaron (y que giraron en torno a la enfermedad de su hermana Terelu), aseguraba que el motivo de la entrevista era su nueva imagen y no su hermana. Mila no daba crédito, la polémica creía durante la ausencia de Carmen y, tras varios días, ha vuelto aclarando no se ha escondido de nadie, asumiendo su error y pidiendo perdón.

“Ver a una hermana cada día peor y no poder hacer nada es horrible”, “Terelu casi pierde el conocimiento por el dolor”, “Verla sola con lo que tiene encima me desgarra”, “A mi madre se le falta al respeto, se la humilla”, son solo algunos de los titulares que Carmen Borrego dio en su entrevista a Mila Ximénez, pero parece que no se lo esperaba. Según Carmen, el motivo de su entrevista era su nueva imagen tras su pérdida de peso pero, según Mila, esto es incomprensible dada la situación de Terelu Campos, la suya personal y la de su madre.

Antes de escuchar a Carmen y viendo la polémica, Mila Ximénez se preguntaba dónde estaba su fallo: “No sé dónde está el delito ni por qué se ha liado tanto”. Además, no ha entendido la polémica generada y se ha preguntado: "¿Si entro su casa y le pongo una cámara oculta que habría pasado?”.

Y, tras días de polémica, Carmen ha roto su silencio. La colaboradora lo ha pasado "mal", pero ha querido dejar muy claro que ha vuelto cuando le tocaba: “Lo único que he hecho es irme de puente con mi marido, algo que ya tenía planeado”. Sí ha reconocido que ha tenido el móvil apagado porque necesitaba descansar y desconectar pero ha recalcado: “No me he escondido de nadie”.

Minutos después, la colaboradora entraba en plató y entonaba el mea culpa: “Siento que me he equivocado”. Sabe lo que dijo, pero cuando vio los titulares sintió “vergüenza” y “pudor”. Carmen cree que se ha confundido pero sabe que ella es “la única responsable”, con lo que quita el peso de los hombros de su compañera: “No he hecho responsable a Mila, yo pedí que me entrevistara ella”.

Además, se ha dirigido a su madre y a su hermana: “Si se han molestado les pido disculpas, he hablado de lo que he sentido durante este tiempo en que mi hermana ha estado mal y, quizá, tenía que haberme callado, así lo siento”. Eso sí, ha aclarado que ni Terelu ni Teresa le han pedido que se disculpe públicamente ni le han echado nada en cara.

Y por fin llegó el abrazo

El encuentro iba a producirse y Carmen ha dejado algo claro antes de abrazar a su amiga: "Si hay alguien que ha estado sufriendo y que lo ha pasado mal con Terelu se llama Mila Ximénez y no me gustaría que se viera afectada por mí la relación de estas dos amigas". Mila se emocionaba y, dicho esto, se han fundido en un abrazo.