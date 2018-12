Carmen Borrego lleva semanas enfrentándose a su reto en 'Sálvame' con un objetivo: mejorar por fuera y por dentro. Para ello, la colaboradora está haciendo una dieta, entrena y se somete a unas sesiones con la coach Cristina Soria, pero hay cosas que no le gustan. A veces cree que se le ridiculizada con los looks que le proponen, siente una confrontación constante en plató y poca motivación por parte del programa pero ¿qué decisión tomará finalmente?

La colaboradora se refiere sobre todo a los cambios de look que le proponen desde el programa y con los que no se siente nada identificada, eso sí, sin criticar el trabajo de los estilistas. “Me veo en el monitor y digo ‘¿quién es?”, ha explicado Carmen declarándose desmotivada: “No me ha gustado disfrazarme ni de pequeña, cada vez que bajo por la escalera me muero de vergüenza”.