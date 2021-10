Carmen Borrego, sobre la entrevista del chófer de María Teresa: "Si Terelu lo hubiese sabido, probablemente lo hubiera evitado"

"He visto llorar mucho a María Teresa", asegura Gustavo

Carmen Borrego niega que supiera que se fuese a hacer la entrevista

"Nunca voy a estar en contra de Gustavo", deja claro la colaboradora

Gustavo, el chófer de María Teresa Campos ha roto su silencio sobre la relación de la presentadora y Edmundo Arrocet en una entrevista: "No podía callarme más y dejar que quedase como una mentirosa. Es un profesional del amor y de la mentira. Su objetivo era hacer negocio con esta relación y claro que es verdad que dejó a María Teresa por un mensaje de texto", cuenta el conductor.

"Nunca pensé que no iba a volver porque era algo que hacía habitualmente. He visto a llorar mucho a María Teresa, no voy a contar más cosas por no hacerle daño a ella", asegura.

En plató, Carmen Borrego ha dejado claro que su madre le había repetido en numerosas ocasiones que quería que Gustavo hablase y que ni ella ni su hermana tenían constancia de que se iba a realizar la entrevista. "Si es algo autorizado por mi madre no seré yo quien le remiende la plana. Que no lo hemos sabido hasta que estaba hecho, es cierto. Yo me entero por la mañana y Terelu por la tarde. Mi madre me dice que quiere que hable Gustavo, no una vez, quinientas. Yo le dije que en mi opinión no era buena idea. Yo no voy a estar en contra de Gustavo nunca, por que si pongo en una balanza como se ha portado con mi madre siempre gana lo bueno", asegura la colaboradora.