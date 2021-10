Marta López, sobre la ruptura de Olga y Antonio David: "Creo que ha callado para proteger a su familia"

La colaboradora ha escuchado rumores de infidelidad entre sus compañeros

"Olga no me ha confirmado la ruptura", asegura

Marta ser ha enterado de la ruptura por la portada de una revista

Marta López ha confesado en 'Sálvame' que no tenía ni idea de la ruptura entre Olga Moreno y Antonio David Flores. "Cuando me he despertado para llevar a los niños al cole he visto la portada y me he quedado… al principio pensé que era una exclusiva y luego he visto que Olga llevaba el pelo corto y que no era de ahora. Me he llevado una sorpresa y un disgusto grande", asegura la colaboradora.

Además, la exsuperviviente, anuncia que está preocupada porque cree que todas las acusaciones están cayendo sobre su amiga, y no sobre el ex de Rocío Carrasco. "Estoy preocupada porque estáis dando por hecho que ha sido Olga, pero si tuviera que apuntar algo, no apostaría por que ha sido Olga. Yo creo que si ella no ha contado nada ha sido por proteger a su familia", cuenta.

A pesar de haber hablado con ella, Marta asegura que la ganadora de 'Supervivientes 2021' no le ha confirmado ni desmentido la ruptura. "Agradezco que Olga no me contara nada para que nadie pudiera sospechar nada. Ella no me ha confirmado nada ni me lo ha desmentido. Estoy preocupada, creo que hace tiempo tuvieron problemas, pero creo que ha tenido que ser algo reciente", explica.