Karelys Rodríguez, sobre Cayetano Rivera: "Han sido seis años de relación"

Cuenta que le enamoró su forma de tratarla y que ella le idealizó: “No me dijo que no estaba bien en su matrimonio, tampoco que lo nuestro no iba a ir a más (…) Siempre me ha llevado a su terreno”.

“No quiero entrar en detalles pero si he seguido con él es porque no me dejaba ir”, añadía Karelys que, sin embargo, llegó un momento en que se percató de lo que estaba pasando: “Cuando me di cuenta del error sentí dolor en el corazón, me di cuenta de que la relación no era sana, de que me estaba autodestruyendo”.