María Patiño confirma su teoría sobre la historia de Karelys Rodríguez y los mensajes personales que tiene de Cayetano Rivera: "Ha hecho una doble traición"

Hace unos días salió a la luz una publicación en la revista 'Semana' de unos mensajes que Karelys Rodríguez envió a un fotógrafo para que le hiciesen las famosas fotos con Cayetano Rivera. Si esos mensajes fuesen verdad tal y como la revista cuenta, Karelys le habría tendido una trampa al torero. Por ello, María Patiño ha compartido con sus compañeros su teoría acerca de toda esta historia: "No entiendo por qué el fotógrafo se revela contra ella y destapa todo. Quizá sea porque no sacó beneficio de todo esto...", ha explicado.

Resulta que Karelys le contó al fotógrafo que tenía mensajes y fotos del torero muy personales: "Independientemente de que la trampa exista, yo me pregunto qué datos tiene y si los está moviendo para que salgan a la luz", ha contado María. Y es que la colaboradora no se cree a Karelys y tiene ciertas dudas: "Me da la sensación de que eso va a salir con una intención. Pero ¿Y si detrás de la trampa hay una realidad que no se ha contado?", se preguntaba Patiño.