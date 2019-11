Chelo García Cortés fue pillada mientras pensaba que no la grabábamos diciendo que estaba convenciendo a su mujer para ir a 'Supervivientes', pero ahora parece que ha cambiado de opinión: “Yo creo que no va a querer ir nunca”. La colaboradora asegura que Marta no tiene ningún interés en ir a la isla y defiende su derecho a contradecirse: “No soy la única persona que hoy dice blanco y mañana negro en este plató”.