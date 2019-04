La noticia bomba que revolucionará la vida de Chelo García Cortés: Su mujer se sienta en el 'Deluxe'

Nunca lo hubiera imaginado pero Chelo Gª Cortés reivindica su derecho (y el de todo el mundo) a cambiar de opinión: Su mujer, Marta Roca, que siempre ha reclamado su anonimato, se sienta en 'Sábado Deluxe': "Llevo 30 años en silencio junto a Chelo, pero este sábado me vais a oír". Chelo no teme la reacción de sus compañeros porque el único miedo en su vida es a la enfermedad y añade que no es una cuestión únicamente monetaria.

"Hay que seguir y yo voy hacia adelante"

Y no ha sido la única pista, tanto las preguntas que 'Sálvame' ha formulado a la colaboradora como las respuestas de ella nos han adelantado lo que iba a pasar: No teme a nada, solo tiene miedo a una enfermedad; no es que haya tomado una decisión porque no tenga dinero (porque el cajero le da) pero necesita más. Sí cree que esto supondrá un antes y un después, confiesa que nunca hubiera imaginado que esto sucedería aunque sabe que la vida da muchas vueltas: "Hay que seguir y yo voy hacia adelante".