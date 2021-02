Maite Zaldívar ha protagonizado un agrío momento con Kiko Hernández cuando el colaborador ha cuestionado los delitos que cometió en la Operación Malaya

Zaldívar ha sido clara sobre Isabel Pantoja: “La hago responsable de haber roto mi familia, ella jodió mi vida”

Jorge Javier aplaudió la entrevista de Maite en el ‘Deluxe’: El momento hablando de tu paso por prisión nos dejó a todos pegadísimos, con una sinceridad y una naturalidad…”.

Lo que parecía una charla entre viejos amigos que se tienen cariño ha acabado con un duro enfrentamiento. ¿Los protagonistas? Kiko Hernández y Maite Zaldívar. Todo ha empezado cuando el colaborador ha pedido a la ex de Julián Muñoz que contara algo que jamás hubiera contado, más allá de que Pantoja le quitó a su marido y se llevó las bolsas de basura con dinero. Ella le emplazaba a que le preguntase lo que quisiera: “Tú pregunta, que yo siempre he ido con mi verdad por delante y, por suerte, tengo muy buena memoria”.

Kiko le decía que no entendía por qué una hablaba de una vez, “no sé si estás atada por tus hijas, si estás atada por Julián…”. Maite respondía, tajante: “Yo soy libre y soy responsable de lo que digo, nadie me marca unas pautas, nadie me dice lo que tengo que decir. Lleváis muchos años conmigo y lo sabéis, nunca he vetado ninguna pregunta, a ningún colaborador ni a nadie, es más, siempre os digo que me preguntéis lo que queráis”.

Tras estas palabras, Kiko iba al grano: “¿A ti te da asco Isabel Pantoja? ¿La crees responsable de haberte tenido mucho tiempo lejos de tus hijas y de haber entrado en prisión?”. “No, no, no, la hago responsable de haber roto mi familia, ella jodió mi vida, y mi vida era bastante buena para mí. La responsable de haber roto mi familia se llama Isabel Pantoja Martín, a quien le guste bien y a quien no, también. Y Julián también, por supuesto que sí, él se fue con ella”.

Respecto a su paso por prisión por la Operación Malaya, también ha sido clara: “Si no hubiéramos sido tan mediáticos no habría acabado todo igual; que sí es cierto que quien la hace la paga, y yo estuve imputada por blanqueo y pagué por blanqueo, pero nunca fui acusada de robar porque no he robado nunca”. Kiko insinuó que, de alguna manera, Maite sí habría robado y la invitada, explotó: “Si queréis seguir diciendo que he robado decidlo, pero yo jamás lo diré, porque no he robado”.

Jorge Javier: “Tu entrevista en el Deluxe nos dejó a todos pegadísimos”