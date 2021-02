Maite Zaldívar se niega a ver las imágenes de sus hijas en el momento de su detención: “Me duelen en el alma”

Después de escuchar las acusaciones de que le llegaban a Miguel Frigenti y que aseguraban que Maite y Julián Muñoz “deben más de 10.000 euro en una joyería de Marbella”, Zaldívar se enteraba en directo que una compañera de prisión quiere salir a hablar en televisión : “Pues que salga y cuente lo que quiera, es libre, yo no tengo miedo a nada . Si quiere salir y hablar, que hable lo que quiera. Si a lo mejor le hace falta dinero para dar de comer a sus hijos, pues me parece mejor que se ganen el dinero hablando mal de mí en la tele, que haciendo otras cosas que le pueden llevar a prisión”.

Antes de terminar la entrevista, Jorge Javier avisaba a Maite que iba a ver unas imágenes muy duras del momento de su detención. “No, no tengo por qué verlas, me duelen en el alma, me duelen en el corazón, no puedo verlas... No sabes cómo puede llegar a sentirse una madre viendo a sus hijas arrastrarse así por la calle”, comentaba Maite sin mirar en el monitor unas imágenes que nunca ha llegado a ver completas.