El trayecto de Maite Zaldívar a prisión

La estancia de Maite Zaldívar en la cárcel

La ex de Julián Muñoz asegura que no tiene “pesadillas con la cárcel”, aunque aún le quedan secuelas: “He estado mucho tiempo durmiendo con la luz encendida y aún me cuesta mucho dormir con la puerta cerrada”.

Maite Zaldívar recibió la visita de sus nietos en prisión

Ella no se siente orgullosa, pero afirma que a sus nietos no se les pudo ocultar la realidad, aunque si se les maquilló un poco. “Les dije que era un colegio, que eran muy malos los profesores y que la de inglés me había cogido manía y me tenía castigada.