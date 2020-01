El conflicto entre Carlota Corredera y Chelo García Cortés divide a los colaboradores: "Esto es el festival de la hipocresía"

Tras hablar en privado, han vuelto al plató con el resto de colaboradores que han opinado de la situación ya que muchos fueron testigos de las palabras de Chelo. "Hay que tener morro para soltar lo que has soltado ahí fuera. Has exagerado todo tú. Eres tan pelota…", le ha dicho Kiko Matamoros a su compañera.

Además, el colaborador cree que está mintiendo porque lo que realmente le dijo a Kiko Hernández fue que le alegraba que presentase el programa porque sus compañeras, Carlota y Paz, no "sabían presentar". Esta afirmación, ha creado un conflicto entre los colaboradores que se han dividido en su opinión. "Somos todos unos falsos, esto es el festival de la hipocresía", ha dicho Mila Ximénez. Carlota le ha quitado hierro al asunto: "Estoy muy incómoda. Yo intento hacerlo lo mejor que puedo y seguro que me equivoco muchas veces. De verdad, no me gusta nada el tono que está cogiendo el tema".