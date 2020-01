El tenso reencuentro de Carlota Corredera con Chelo Gª Cortés tras la ‘pullita' de la colaboradora: “Para ensalzar a Kiko Hernández no hay que tirar a nadie”

“Hay unos límites porque todos nos podemos hacer mucho daño”

Una cosa llevó a la otra en ‘Sálvame’ y Chelo Gª Cortés acabó dando le enhorabuena a Kiko Hernández y dándole las gracias porque con él puede hablar más que con otros presentadores, como Carlota Corredera: "Nunca te he dicho que fueses el mejor, he dicho que lo hacías muy bien y que repartías los turnos mejor que Carlota". Muchos le advirtieron que ese comentario iba a generar polémica y así ha sido ya que, pasado el fin de semana, han empezado los problemas…

La colaboradora se ha reencontrado en los pasillos con la presentadora que le ha reprochado que no le llamara para solucionar las cosas en privado. “Pensé que felicitar a una persona no me iba a acarrear un problema”, se ha defendido Chelo, “no digo que Kiko esté mintiendo pero sí está exagerando un momento en el que le felicité en maquillaje, le dije que repartía mejor el turno para que yo haber pero no te he juzgado profesionalmente”.

Sin embargo, la aludida no lo ve igual: “Me parece que para ensalzar a Kiko, que es un grandísimo profesional y que me encanta cómo presenta, no creo que haya que tirar a nadie ni cuestionar a nadie. A mí no se me ocurriría decir en público que un colaborador lo hace mejor que otro”.

Además, le ha explicado que si no le ha llamado en privado es porque en directo siempre la acusan de ser cobarde y de cambiarse de chaqueta. Sin embargo, Carlota difería una vez más: a veces no hay que tener en cuenta lo que piensan los demás.

Por otro lado, ha explicado que ella se toma ‘Sálvame’ como un concierto de música en el que los directores son los compositores y ella la directora de orquesta que tiene que sacar lo mejor de sus músicos y cuidar de que todo suene bien, no ellos de forma independiente.

“Hay unos límites porque todos nos podemos hacer mucho daño”, le ha aconsejado la presentadora pero Chelo ha reiterado que nunca la ha querido atacar a ella sino ensalzar a Kiko: “Si te ha molestado, te pido disculpas”.

El conflicto divide a los colaboradores: "Esto es el festival de la hipocresía"

Tras hablar en privado, han vuelto al plató con el resto de colaboradores que han opinado de la situación ya que muchos fueron testigos de las palabras de Chelo. "Hay que tener morro para soltar lo que has soltado ahí fuera. Has exagerado todo tú. Eres tan pelota…", le ha dicho Kiko Matamoros a su compañera.