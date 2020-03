Raúl Triguero habla con una mujer de los problemas con los supermercados por el coronavirus: "Está todo vacío, un caos"

Con bastante tranquilidad, nos ha contado: “He venido pero porque me hacían falta las cosas y no hay de nada. Está todo vacío y tampoco mandan pedidos a casa. No hay nada, ni papel ni yogures… nada”. Además, la mujer ha contado que la gente iba corriendo a coger las cosas, con la boca tapada… “Es horroroso, un caos”, ha contado.