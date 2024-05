Ana Sánchez, primera mujer en dirigir a los antidisturbios de la Ertzaintza: "El físico es importante pero aún más tener una mente equilibrada"

Cuando Ana Sánchez estudiaba tercero de Informática cayó en sus manos, “por esas cosas que tiene la vida”, un folleto de la Ertzaintza “precioso ” y esta bilbaína no lo dudó: “ Yo quiero estar ahí, me pareció impresionante y lo vi claro”, recuerda. Lo que no imaginaba, es que años más tarde y tras un trabajo “de hormiguita” , se convertiría en la primera mujer al frente de la Brigada Móvil de la Ertzaintza y la primera que dirige una unidad antidisturbios en Europa .

En 1994, entró en la Academia de Arkaute y un año después la destinaron “muy lejos de mi casa” a la comisaría de Hernani . Con solo 21 años comenzó a patrullar por las calles en una época “muy dura” en la que los atentados de ETA y la Kale Borroka estaban a la orden del día. Tras 12 años allí, aprobó el primer curso de Tráfico y Seguridad Vial y se incorporó a la unidad de Tráfico en Vizcaya , donde estaría otros 12 años “aprendiendo de los mejores, porque coincidí con ertzainas de la primera y la segunda promoción que me enseñaron muchísimo antes de jubilarse”. En 2021, se convirtió en jefa de la comisaría de Llodio y, de alguna manera, se cerró un círculo, porque regresó a la protección ciudadana, claro que para entonces, “ todo había cambiado para bien, la sociedad, el tipo de atención , me encontré con compañeros de aquellos años terribles”, recuerda.

A Ana aún le quedaba por dar un paso definitivo en su trayectoria laboral: presentarse a la jefatura de Brigada Móvil : “No lo dudé, hubiera estado loca de no hacerlo ”, asegura. Ana Sánchez se convertía en la primera Intendente de Brigada Móvil de la Ertzaintza, una unidad muy especializada que se ocupa de dar apoyo al resto de unidades. “ No podía perdérmelo ”, dice tajante. Se encargan de tareas de prevención, de establecimiento del orden público, trabajan en incendios y catástrofes y en sus manos está la custodia y traslado de presos en cárceles vascas.

Tras 22 años en las calles y ahora volcada en la gestión de esta unidad de la Ertzaintza, Ana admite que “podría escribir un libro” con la infinidad de anécdotas que ha vivido y recuerdos que ha atesorado, La mayoría bonitos, porque “hasta en los momentos más adversos, me he sentido respetada y bien tratada”. Esta mujer que nunca se ha arrepentido, ni en los momentos más difíciles de su carrera, de hacer caso del folleto publicitario que un día encontró en su buzón y que le hizo presentarse a las oposiciones de la Ertzaintza, no quiere olvidar a los compañeros a los que les arrebataron la vida en aquellos años tan complicados, tampoco a los compañeros de tráfico que salieron a trabajar un día y no volvieron.