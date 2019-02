Cristina Tárrega sufre un ataque de ansiedad ante la polémica con ‘Sálvame’

Pero Belén Esteban no entiende que primero diga que no dijo nada de Patiño, luego que no sabe y después que igual fue en un enfado: “Hay que ser legales, sin han pasado las cosas, han pasado”. Es más, según Kiko Hernández, Tárrega “nos tomó el pelo” porque un día antes dijo que podía demandar a Belén Esteban por haberla nombrado en mitad de la polémica: “Dijo que le podía meter un palo de 60.000 euros a Belén pero no lo va a hacer”.