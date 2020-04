Dani Martín ha vuelto a ser ingresado por Coronavirus y ha contagiado a su mujer: "Los ánimos siempre están arriba"

Dani Martín ha vuelto a ser ingresado por coronavirus. Este paciente ha contagiado a su mujer y ambos se encuentran en la misma habitación. "No es lo mismo para una persona que no tiene patologías previas para una persona como yo que tiene leucemia, una enfermedad oncológica o algunas enfermedades derivadas como la diabetes o enfermedades derivadas. Es una enfermedad muy difícil de controlar, de tratar y de saber cómo evoluciona. De la primera vez que ingresé a esta me han cambiado toda la medicación porque se había vuelto totalmente resistente", explica él mismo.