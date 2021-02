El desmentido de Ana Soria tras ser supuestamente detenida por conducir sin carné: "No es cierto"

Según contó 'Viva la vida' , Ana Soria , actual pareja de Enrique Ponce, fue detenida por conducir el coche del diestro sin carné. Todo ocurrió en una rotonda, la pareja al ver un control de tráfico se intercambiaron los asientos. Pero la policía se dio cuenta de este cambio y le pidieron a ella los papeles. Como no pudo ocultar que no tenía carné fue trasladada a comisaría.

Una periodista se ha puesto en contacto con Ana Soria para conocer su versión: ¿Es cierto que os han detenido a Enrique y a ti porque conducías su coche sin carné? "No, la verdad que no, es que no sé qué más decirte" , le ha contestado tranquilamente la novia de Enrique Ponce.

"La verdad es que muchas veces se inventan todo que yo ya no entro en esas cosas, así que por favor, ya para esos temas no... no sé qué te habrán contado, pero vaya, que en cualquier caso no sé de qué me hablas", ha añadido dando a entender que esa detención nunca se produjo.