Kiko Hernández tiene un sospechoso: “Solo han abierto el cajón de la cocina donde guardaba el dinero”

Kiko tiene un claro sospechoso

Con pies de plomo y sin querer entorpecer la investigación policial que investiga el robo a su vivienda, Kiko Hernández ha asegurado que aunque le dijo a la policía que no sospechaba de nadie, sí lo está haciendo: “Sí sospecho de alguien, pero no voy a decir el nombre porque no tengo pruebas… Pero tengo a alguien en mente… Yo estoy triste y apenado, pero tú los tienes que tener aquí… Los polvorones no te pasan estas navidades. Me iba a morir de pena, pero me ha servido para darme una fuerza que no veas… No voy a parar, 2019 o 2020, me da igual pero te voy a coger y lo sabes”. Así de contundente se ha mostrado el colaborador a la hora de advertir a la persona de quien sospecha de que no tiene ningún tipo de miedo y que está dispuesto a llegar hasta el final. Eso sí, el colaborador también ha planteado la posibilidad de que sus presentimientos no sean ciertos: “Puedo estar totalmente equivocado y me esté cegando el cabreo que tengo”.