Diego Matamoros pide perdón a Estela: "Me reprocha que me riera y que no le parara los pies a mi padre"

Diego Matamoros ha pedido “perdón” por el “tono” en el que desarrolló su última entrevista en ‘Sábado Deluxe’. Contó su versión de la ruptura con Estela Grande, también que no la cree cuando niega sentir algo por Kiko Jiménez y habló hasta de un presunto robo de alguna prenda de ropa por parte de Estela a su hermana, Laura Matamoros.

Pasado el fin de semana, Diego dice que no está orgulloso de la entrevista, cree que no estuvo “acertado” y así lo piensa también su exmujer: “Sé por Estela que le molestó bastante”. Pero ¿Qué le ha molestado en concreto? Al parecer, le ha reprochado que se “riera” de ciertas cosas y que no le parara los pies a su padre, Kiko Matamoros, también presente en la entrevista.