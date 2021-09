"He estado callado durante dos años y medio, se han dicho barbaridades de mí. Estoy cabreado y me duele", ha dicho Edmundo visiblemente dolido.

Una vez más, Arrocet se ha reafirmado en su versión sobre la ruptura con María Teresa Campos y ha asegurado que la presentadora mintió: "Pienso mucho en cómo Teresa pudo decir que la dejé por Whatsapp cuando no es verdad. Es una mentira infame", asegura el cómico.

"El día que dejé a Teresa hizo unos gestos que no me gustaron. Nunca me ha gustado la agresividad", apunta durante su entrevista.