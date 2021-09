Edmundo Arrocet se hunde y rompe a llorar hablando de su ruptura con Mª Teresa Campos: "Esperaba que saliera de ella contar la verdad"

La llegada de Edmundo Arrocet a la casa de 'Secret Story' no ha dejado a nadie indiferente. El concursante entraba por todo lo alto desmintiendo la versión de María Teresa Campos sobre su ruptura, asegurando que no se había producido tal y como la presentadora contó en su día.

"Cuando uno ha vivido con una persona tantos años, con tanto cariño y cuando ha sido tan feliz siente esa sensación bonita porque fueron casi seis años", decía asegurando que sus sentimientos al verla en televisión siempre son bonitos. No obstante, se ha mostrado muy dolido por todo lo que ha dicho de él en este tiempo. "Ella sabía que se había acabado, yo se lo dije", revelaba.

Edmundo ha vuelto a asegurar que su versión es la verdadera: "Cómo con 70 años se me va a ocurrir la payasada de cortar con un mensaje de teléfono", le ha preguntado a Rábago.

Ella no entiende el motivo que le llevó a no descolgar el teléfono y contar su versión cuando todo pasó, a lo que Edmundo ha contestado sin poder contener las lágrimas: "Esperaba que saliera de ella contar la verdad".

"Se dijeron muchas mentiras y a mí me dolió, especialmente por mi hijo. Cuando tú has querido tanto a alguien, te cuesta mucho decir algo así y dejarla por mentirosa", ha continuado explicando muy emocionado.

Además, Edmundo se ha mostrado molesto con el comunicado que emitió la Campos: "Era algo íntimo y no entiendo que mandase un comunicado hablando de nosotros. A mí no me gustan esas cosas, pero bueno".