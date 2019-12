Una firma de ropa asegura que Sofía Suescun y Maite Galdeano les han engañado: "Son unas sinvergüenzas"

Tras salir todo a la luz, Kike Calleja se ha trasladado hasta una de las tiendas que les presta la ropa para saber cómo fue su "malísima" experiencia con Maite y Sofía. "He visto como se han puesto ropa que les hemos mandado y nunca han mencionado nuestra tienda", contaba la responsable de la firma. Además, ha contado que a ellos tampoco les hicieron publicidad: "No le mandamos más ropa porque no estaba cumpliendo con lo acordado. No nos compensa mandarle artículos si luego no van a hacer publicidad".