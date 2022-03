Belén Esteban: "Isabel Pantoja quiere vender Cantora e irse a vivir a Argentina o México"

José Antonio León, en directo desde Sevilla, ha explicado que "no están siendo buenos tiempos para la familia Pantoja" y aunque "está previsto que Isabel vaya a los juzgados" podría "declarar por videoconferencia" ya que ha alegado a través de documentaciones que no se encuentra bien, según lo que ha podido hablar con los abogados.

Belén Esteban ha querido dar una información sobre el futuro cercano de Isabel Pantoja, pero antes ha querido dejar claro que esto no lo sabe por Anabel Pantoja, si no una persona que tiene credibilidad: "Me dicen que Isabel Pantoja quiere vender Cantora e irse a vivir a Argentina o México".