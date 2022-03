Jorge Javier Vázquez reflexiona sobre Rosa Benito: "Creo que ha tocado techo como colaboradora"

Cristina Soria ha analizado las caras y los gestos de ambos en este momento: "Amador tuvo contacto visual con Rosa, pero ella no le hizo caso" . Además, también comenta qué refleja la cara del hermano de Rocío Jurado cuando habla de su sobrina Rocío Carrasco: "Mira para otro lado, me llama la atención que su reacción sea diferente al resto de respuestas a cuando le está preguntando Jorge".

Rosa Benito ha querido desmentir todo lo que se está diciendo sobre su encuentro con Amador y se ha mostrado enfadada: "El que sabe que tienes una luz y vas cegada, no ves nada y a él le tienen parado esperándome… ¿Por qué me echan a mí los perros? ¿Por qué no me saluda él a mí?". Y tras esto, Jorge Javier ha reflexionado en el programa: "Creo que ha tocado techo ya como colaboradora".