Estela pide a su marido, Diego Matamoros, que le visite en ‘GH VIP’: “Ven a verme, no aguanto más”

Estela escribe un blog desde 'GH VIP' en la que se declara orgullosa de haber llegado tan lejos en el concurso, de haber vivido “tanto y tan bonito” y cree que ha vivido la experiencia casi al completo: “llamadas, mensajes, prendas del exterior con el olor de mi chico...” Sin embargo, le falta algo, en concreto, la visita de un familiar y ella tiene claro que quiere que sea la de su marido, Diego: “Me iría con una espinita clavada si no lo llegase a vivir”.

“Gracias mi amor por tu ropa que tanta falta me hacía y que tanto estoy disfrutando”, le escribe Estela y le pide: “Ahora ya sabes, ven a verme que no aguanto más!” Además, la concursante de ‘GH VIP’ cuenta que no deja de pensar en su rutina, en qué estará haciendo a cada momento porque pensar en él, “en nosotros”, le ayuda mucho.