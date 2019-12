Estela Grande coincide en un desfile con Sofía Suescun: “He venido a trabajar, con quien me tenga que encontrar, me encontraré”

Estela Grande lleva apenas cuatro días fuera de la casa de 'GH VIP' y la polémica sigue presente. Ella no le da ninguna importancia a los rumores de infidelidad de su marido, Diego Matamoros, y quiere alejarse de quien fue su gran amigo en ‘GH VIP’, Kiko Jiménez, y su novia, Sofía Suescun. Sin embargo, ha coincidido con ella en un desfile en la que ambas trabajan: “He venido a trabajar, con quien me tenga que encontrar me encontraré, pero estoy trabajando”.