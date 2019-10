Hugo Paz, expareja de Sofía Suescun: "No tiene vergüenza, ni educación ni respeto”

Por su parte, Ricky, con quien convivió durante su estancia en ‘GH 16’ cree que Sofía va a recibir de su "propia medicina". “Conozco su película y se agarra a todo lo que pueda tener tirón, no me la creo”, ha dicho el concursante. Por otro lado, Xavi España, corredor de motocross, ve a su ex muy “enamorada” de su novio pero piensa que él no lo está: “Kiko está enamorado de Estela y si ella hubiese querido, se hubiesen liado ya”.