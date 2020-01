Inéditas de 'La isla de las tentaciones' | Fani: "No me puedo arrepentir pero estoy hecha un lío"

'Sálvame' nos muestra imágenes inéditas de lo que ocurrió en 'La isla de las tentaciones' tras la hoguera en la que Fani vio la primera reacción de su chico, Christofer, ante sus besos con Rubén. A solas con Adelina en la habitación, confesaba: “No me puedo arrepentir porque me ha salido del corazón, pero a lo mejor en las formas me he equivocado”, reconoce.