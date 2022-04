Miguel Frigenti ha estallado y ha aclarado lo que pasó realmente con Luis Rollán: "En la boda de Belén me propuso ir al baño, pero yo no fui con él, no pasó nada". "Lo que es cierto es que hace unos años, Luis y yo nos mandábamos fotos íntimas por WhastApp". Además, ha reconocido que su novio no está muy contento con esta información: "Él se ha enterado por la televisión, yo no estaba con él cuando me mandaba las fotos con Luis Rollán, pero aún así está enfadado porque no se lo conté antes de que saliera a la luz".