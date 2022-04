Kiko Hernández: “Antonio David Flores participó en las negociaciones de la exclusiva de Olga Moreno en la que habla de él”

Pero la noticia que ha dado Kiko Hernández señala directamente a Antonio David: “Rocío Flores, tengo un mensaje para ti. Tú dices que Olga no te avisó de esa entrevista. Pues yo te digo que no fue la única que no te avisó. Olga no te contó nada, pero tampoco te dijo nada tu padre. Lo sabía de primera tinta, lo sabía todo porque tanto Olga como Antonio David tuvieron una participación muy activa en las negociaciones de esta entrevista. Es más, Olga y Antonio David estuvieron en las instalaciones de la revista Semana negociando esta entrevista”.