El fuerte enfrentamiento entre Gema López y Kiko Matamoros: "Manipulador tú. Yo si voy de frente, voy con todos"

Mila Ximénez se va a sentar en ‘Sábado Deluxe’ tras su paso por ‘GH VIP 7’ y tendrá varios cara a cara con algunos de sus compañeros. Por ello, los colaboradores han recreado cómo será el momento pero esto ha provocado un enfrentamiento entre Gema López y Kiko Matamoros. "Yo lo que veo es que la balanza no está equilibrada y que la libertad que se le pide a uno no se le pide a otros. Y mezclamos las palabras libertad, amistad y perdón dependiendo de quién lo emplee y hay que ser mejores personas y menos amigos", han sido las palabras que han iniciado el conflicto.

Gema cree que el problema es que sus compañeros mezclan la televisión con la vida real. Ante esto, Kiko ha respondido: "Estás manipulando, yo solo digo que si el dinero de mi amigo está en juego, no pido que se le expulse". Ante estas acusaciones, Gema no se ha quedado callada: "Este discurso no lo empleaste cuando estaba Belén en 'GH VIP', los argumentos valen para todos. Manipulador tú. Yo si voy de frente, voy con todos". El colaborador, por respeto a su compañera Belén, ha decidido no seguir con el tema.