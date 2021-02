El zasca de Gema López a Chelo Gª Cortés: "Haz lo que hago yo en este plató y a lo mejor no te disfrazan"

De hecho, Gema López le preguntaba si no echa de menos disfrazarse, pullita ante la que decía algo que desataba la tempestad: “A lo mejor me quiero disfrazar contigo”. A la aludida no le ha gustado ni un pelo la alusión y le ha respondido con un ‘zasca’: “Pues haz lo que hago yo en este plató y a lo mejor no te disfrazan”.