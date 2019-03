La sombra de la traición enfrenta a Chelo Gª Cortés, Gustavo González y Gema López: "Estoy absolutamente decepcionada"

Gema López no da crédito. Cuando menos lo esperábamos, Chelo Gª Cortés reconoció que las fotos con su mujer, en apariencia ‘robadas’, las tomó el propio Gustavo González, amigo y compañero de la colaboradora de 'Sálvame'. Y esto, sumado a las declaraciones de la ex de Gustavo sobre Gema hacen que la colaboradora se sienta "absolutamente decepcionada".

Cuando todo parecía estar en calma, Chelo reconoció que fue Gustavo quien hizo sus fotos y este comportamiento de sus amigos ha dejado a Gema López totalmente descolocada: “Aquí hay dos personas que me llaman hasta para atarse los cordones y aquí sale el reportaje de uno y luego de la otra y yo me entero el mismo día”.

“Cuando he podido, he intentado echar una mano ¿Qué miedo hay a esperar a que la revista esté en el quiosco para contarme las cosas? Estoy absolutamente decepcionada”, ha reprochado Gema a sus amigos y parece haber tomado una decisión: “Ahora, que cada uno arrastre su carrito”.

"Los afectos hay que demostrarlos"

Gustavo agradece cada gesto de Gema y le sigue teniendo afecto, quiere darle explicaciones pero ella ya no las quiere. Y es que María Lapiedra, novia de Gustavo, habló de un supuesto 'affaire' de Gema en una revista, algo que, al parecer, su chico le dijo en privado. Por ello, para la periodista es tarde: “Los afectos hay que demostrarlos y yo no me he sentido correspondida”, le ha dicho Gema.