De las pullas a los mensajes subliminales: Gema López deja clara su postura ante la polémica en Instagram

Todo empezó el 14 de marzo. ‘Sálvame’ se hacía eco de una exclusiva de María Lapiedra en la que hablaba de lo que Gustavo González le había contado en la intimidad: un supuesto lío de Gema López con un compañero de trabajo. Desde entonces todo son polémicas y la colaboradora no ha querido echar gasolina al fuego hasta tal punto que ha abandonado el plató para no compartir espacio con Lapiedra. Gema mantiene que no vende su vida privada pero es experta en dejar las cosas claras, también en redes sociales...