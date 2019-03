Gema López ya no quiere el perdón de Gustavo González: "No has dado la cara y ya es demasiado tarde"

telecinco.es

María Lapiedra dijo en una exclusiva que su exnovio, Gustavo González, le habló de la separación de Gema López y de un supuesto lío con un compañero de trabajo. Ante sus declaraciones, Gema López mantuvo su postura, "a María le quedaba esta bala, pero no me hiere", decía y se negaba a entrar en detalles, desmentidos o confirmaciones. Pasado el fin de semana, se encuentra con su amigo cara a cara: Él negaba la traición, estaba dispuesto a explicar lo sucedido pero a la periodista ya no le sirven sus argumentos...

A pesar de todo, Gustavo no considera que haya traicionado a nadie porque si ha contado algo (que no especifica qué) en la intimidad con su pareja no ha sido para que se publicara. Y justo cuando negaba la traición, Gema se revolvía en su silla. El colaborador seguía: no ha comercializado con esto, no ha filtrado nada… y quiere respetar el derecho a la privacidad que Gema se ha ganado manteniendo un escrupuloso silencio sobre su vida privada llueva o truene: “Me gustaría ofrecerle explicaciones, pero entiendo que no le apetezca o no le compense”.

"Me he ganado el respeto, otros lo han perdido"

Y Gema ha tomado la palabra reiterando su postura, no echar gasolina “en motores ajenos” porque María Lapiedra busca polémicas ajenas para mantenerse en televisión. Además, no quiere perdones ni disculpas: “Creo que me he ganado el respeto, otros lo han perdido y a mí no me hacen falta explicaciones ni que se pongan de rodillas ni que me pidan perdones, ha habido tiempo suficiente, no has dado la cara y ahora es demasiado tarde, princesa, como diría Sabina”.

El porqué de su enfado con Mila Ximénez

Mila Ximénez supo de este rumor y espetó a Gustavo y María que dieron nombres, datos, sitios y que hasta provocaron un seguimiento. Además, confesó que este rumor le había costado un enfado con Gema López ya que, en lugar transmitírselo en persona, se lo hizo llegar a través de sus amigas. Ahora, Gema explica que hablaron (alto), que intercambiaron opiniones de forma "vehemente" pero que todo quedó ahí.