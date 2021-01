La polémica empezó tras la entrevista que Gemio hizo a Teresa Campos

Alusiones a la edad, a la polémica amorosa y a la situación profesional acabaron con la paciencia de María Teresa Campos

Isabel Gemio empezó mal su entrevista a María Teresa Campos: haciendo alusión a que está a punto de cumplir 80 años. Entre risas, la aludida la llamó "cerda" y a partir de ahí no pudieron reconducir la situación.

La entrevista tuvo lugar en 'Charlas con alma', canal de Youtube de Gemio y pasó después de que fuera ella quien visitara el espacio que Campos también tiene. Gemio hizo alusión a todas las polémicas que rodean a su entrevistada, desde las amorosas hasta las provocadas por su situación profesional y si se jubilará o no, así que Campos acabó pidéndole que cambiara de tema porque ella había ido a hacer una entrevista, no terapia.

Desde entonces el torrente mediático no ha cesado y la respuesta de Gemio llega a través de su perfil de Instagram, donde ha publicado un vídeo de casi 15 minutos. "Después de todo el lodazal que se ha vertido sobre mí, que tantas personas me sigáis viendo como me veis me das fuerzas y ánimos para seguir defendiendo lo que yo creo y para seguir mi camino”, empieza diciendo Gemio.

El espacio no solo ha tenido repercusión en ‘Sálvame’, también en la familia Campos ya que tanto Terelu como Alejandra Rubio han alzado la voz contra la presentadora, lo que Gemio no entiende: “No es indiferente el daño que me hacen sobre todo por la gente que me quiere y me importa, eso sí que lo llevo bastante mal”.

“Después de todo el lodazal que se ha vertido sobre mí, que tantas personas me sigáis viendo como me veis me da fuerzas y ánimos para seguir defendiendo lo que yo creo y para seguir mi camino”, empieza diciendo Gemio.

El espacio no solo ha tenido repercusión en ‘Sálvame’, también en la familia Campos ya que tanto Terelu como Alejandra Rubio han alzado la voz contra la presentadora.

Siempre ha callado, pero cree que le ha ido mal así que ha decidido cambiar de estrategia y hablar para contar su versión de lo sucedido: “No busquen tres pies al gato, yo entrevisté a María Teresa Campos en mi canal porque ella me invitó al suyo y lo hice desde el cariño y el respeto”.

Me di cuenta de que no quería entrar a nada y empecé a sentirme descolocada

No calibró que le molestara la alusión a la edad porque para ella es “un mérito” en primer lugar “estar como está” y luego seguir teniendo iniciativas profesionales como el canal: “No le di ninguna importancia, pero sí note que luego en la entrevista desde el primer minuto no entraba a nada, no le gustaba nada de lo que le proponía o le preguntaba”.

Cuenta que si enumeró los amores de los que se hablan en Wikipedia fue para darle una oportunidad de abordar la polémica de otra forma: “Me di cuenta de que no quería entrar a nada y empecé a sentirme descolocada”.

“Pude estar más o menos acertada, se lo dije después, que lo sentía si se había sentido incómoda pero tenía que preguntarle, no para ir a degüello para hacerla quedar mal”, insistía Gemio añadiendo que ella no quiere polémica porque no la necesita, dado que su canal empezó antes que el de Teresa: “La polémica me hace sufrir”.

Isabel parecía dispuesta a retirar la entrevista “y renunciar a todas esas visualizaciones” pero no lo ha hecho porque la han convencido: “Sería reconocer que me he equivocado y no lo creo”. Las presentadoras han hablado después y le ha contado que decidieron cortar ciertas partes de la entrevista, aunque no el momento en que Teresa le pide terminar: “No me ha pasado nunca y llevo unos añitos en la profesión, no lo esperaba de ella, quizás por eso tampoco estuve lo bien que podría haber estado, pero no lo hice con mala intención”.