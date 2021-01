Teresa Campos pierde la paciencia con Isabel Gemio: “Estoy cansada, no vengo a hacer una terapia, vengo a una entrevista”

La entrevista de María Teresa Campos con Isabel Gemio en ‘Charlas con alma’ empezó bien, aunque Gemio ha sido la primera en decir los años que va a cumplir la presentadora: 80. Sin embargo, ella aprovechaba para negar a quienes decían que va con peluca y se tiraba del pelo con ganas para demostrar que no es así.

Además, ante las preguntas Teresa niega haber entrado jamás en wikipedia para ver qué dicen de ella porque es la que mejor conoce su vida, sin embargo no le gustaba mucho que Isabel enumerara la lista de los hombres con los que ha estado y negaba cuando le preguntaba si espera al amor de su vida: “Yo he tenido grandes amores, no estoy esperando a nadie… Ahora, si pasa se le saluda”.