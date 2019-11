Gianmarco no entiende a la madre de Adara: "Si su hija dice que está enamorada ¿Por qué duda?"

Así, Elena no llegó a ver la posterior entrevista de Gianmarco y es que no le importa lo que diga porque le parece “una anécdota”. Desde el plató de ‘Sálvame’, el aludido no entiende por qué Elena duda. Si Adara dice que está enamorada y ella conoce a su hija ¿Por qué tiene que dudar?”