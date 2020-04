Gloria Camila celebra por todo lo alto la derrota de Kiko Jiménez: "Qué grande es la gente"

El duelo entre Rafa Mora y Kiko Jiménez va a traer cola durante estos días. No hay duda. El asesor de 'Mujeres y hombres' se plantó en el plató de 'Sálvame' con la intención de conseguir una silla y alcanzar ese puesto de colaborador que tanto deseaba. Una acción que provocó el enfado de Toñi Moreno y, por el otro lado, hizo estallar por los aires la amistad que tenía el valenciano con Alonso Caparrós.

Después de que la audiencia dictara sentencia con casi 700.000 votos, Rafa Mora arrolló a Kiko Jiménez y consolidó su sitio en la silla de 'Sálvame' durante un buen tiempo. Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar y la primera en salir a la palestra fue, cómo no, Gloria Camila .

La ex novia de Kiko Jiménez tiró la casa por la ventana subiendo un 'story' en su cuenta de Instagram. En la publicación no se andó con rodeos y tituló: "Esto hay que celebrarlo". Como si fuese una victoria suya y, además, añadió: "Un 82%, qué grande es la gente". Justamente el porcentaje que la audiencia votó en contra de su ex.