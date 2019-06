Gustavo González asegura que Chelo García-Cortés le pidió dinero: "Ha estado muy desesperada"

El equipo de ‘Sálvame’ ha hablado con varios de los colaboradores del programa para preguntarles si Chelo García-Cortés les debe dinero. Antonio Montero asegura que Chelo no le pidió dinero, de igual modo que lo afirma Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja ha señalado también que no le parece bien que se saque este tema mientras Chelo está en ‘Supervivientes’, pues no se puede defender. Gustavo González sí que asegura que Chelo le ha pedido dinero, pero que no duda en que se lo devuelva: “Chelo ha estado muy desesperada y tengo constancia de que ha pedido a otros compañeros. Yo se lo dejé y sé que me lo va a devolver”.