“Ojalá todo estuviera en orden”: Los pasos que ha dado Gustavo González tras el distanciamiento con sus hijos

Gustavo González confirmó en 'Sálvame' que sigue distanciado de sus hijos mayores, aunque la situación ha mejorado: tres de ellos conocen a su hermana, Mía, y espera que el más pequeño también quiera verla en un futuro. El colaborador está decidido a darles todo el tiempo que necesiten para recuperarlos. "Como los quiero tanto, no tengo ningún reproche que hacerles", decía Gustavo pero ¿Por qué se han distanciado?

“Creo que mis hijos sienten vergüenza de mí”, decía un Gustavo muy afectado por la situación: “Hace tiempo que deje de escribirlo compulsivamente de madrugada, pero creo que ellos lo saben… Yo los quiero tanto, que ya no sé ni cómo decirlo”.

El nacimiento de su hija pequeña, Mía

“Hace cinco semanas viniste a la vida. Reforzaste y renovaste mi ilusión y me diste cinco motivos GGGGM para luchar. Placentera y edificante lucha de veros juntos. Os quiero tanto…”, escribía en redes sociales tras el nacimiento de su hija Mía.

La pareja celebró en el ‘Deluxe’ su felicidad y Gustavo no pudo evitar romperse hablando de sus hijos mayores: "Antes do cortar el cordón umbilical, aún en el paritorio, les envié un mensaje para contarles que su hermana había nacido y me dieron la enhorabuena...”