Gsutavo González iba a dar una información que podía cambiar la vida de una compañera… y las críticas le llovían por todos lados. Hay quien le ha llamado mal compañero y él ha lanzado un reproche: “Para hablar de buenos y malos, cuando ha trascendido que María y yo sufrimos un aborto nadie de este programa me ha preguntado cómo estoy o me ha dicho que lo siente, no hablemos de buenos y malos compañeros”.